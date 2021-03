Abruzzo: meteo, appello dei sindaci dell’aquilano agli escursionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In previsione dell'arrivo di ulteriori nevicate nella giornata di domenica si raccomanda a chi si muove in escursioni di informarsi sulle condizioni metereologiche tramite il sito MeteoMont, il servizio nazionale di monitoraggio e previsione del pericolo valanghe svolto dall'Arma dei carabinieri forestali per prevenire la perdita di vite umane e i danni dovuti alle slavine. Questi i consigli forniti dai sindaci dell’aquilano: Pierluigi Biondi del comune dell'Aquila, Valter Chiappini di Lucoli, Mauro Di Ciccio di Rocca di Mezzo, Gennarino Di Stefano di Rocca di Cambio e Angelo Simone Angelosante di Ovindoli. Le raccomandazioni arrivano dopo il confronto con esperti in un momento in cui il pericolo valanghe sul versante ovest del Gran Sasso e sul massiccio del Velino Sirente, indicato da MeteoMont, è di due moderato tendente a tre marcato. (Gru)