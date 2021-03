Campania: De Luca, stabilizzeremo Lsu con contributi nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ad oggi abbiamo in Campania 152mila lavoratori in Cigs. Altri 8.500 per altre forme di cassa integrazione. Abbiamo dunque una situazione sociale che è drammatica. Abbiamo quasi 10mila altri lavoratori in condizione di totale precarietà. È chiaro con quali problemi facciamo i conti dalla mattina alla sera? Per Lsu abbiamo deciso di seguire stabilizzazione con contributi nazionali, stiamo lavorando per dare una mano al rimanente blocco di precari". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)