Covid: De Luca, ho fatto vaccino per incoraggiare anziani dopo campagne no vax

- "Abbiamo il dovere noi di dare tranquillità e sicurezza ai nostri cittadini. A fine dicembre il governo decide a un certo punto, insieme con altri in Europa, di dar vita alla giornata della vaccinazione. Si fa la giornata simbolica dopo le manifestazioni folkloristiche i vaccini in Italia da Bruxelles. Ricorderete quando al Brennero è arrivato il primo carico di vaccini: ci aspettavamo vagonate, è arrivato il furgone del fornaio. Poi si fa la giornata simbolica il 27 dicembre. Il problema era la paura di vaccinarsi, il pieno della campagna no vax. C’era chi diceva che il Pfizer poteva determinare mutazioni genetiche". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (segue) (Ren)