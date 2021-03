Covid: De Luca, governo proceda a riparto equo del fondo sanitario nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci auguriamo che il governo nazionale agisca in relazione a distribuzione equa dei vaccini e riparto del fondo sanitario nazionale in base. Poi se si deve riequilibrare rispetto ad anziani e parametri locali si fanno fondi a parte. Il criterio di base, gli stessi soldi per ogni cittadino italiano. Non mi pare che ci voglia molto". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)