© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci stiamo preparando a utilizzare al meglio i fondi del Recovery Plan. Cercheremo di combattere per avere nell’ambito di questi fondi risorse adeguate nella situazione che abbiamo nella realtà meridionale e ci auguriamo di non dover fare la questua. Non è nelle nostre abitudini né nelle nostre intenzioni". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)