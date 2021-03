© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sospesa anche in Campania la somministrazione di una partita di vaccino, abbiamo sospeso quella somministrazione. Per motivi prudenziali attendiamo valutazione dell’Iss. Atto doveroso ma evitiamo clima di angoscia". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)