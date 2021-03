© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Senza vaccinazione e immunità di gregge non torniamo alla vita normale. In nome di questa prospettiva chiedo ancora sacrifici ai nostri cittadini. Questo significa che oltre le categorie fragili da oggi in poi il governo si stia orientando per fasce di età". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)