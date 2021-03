© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi oggi siamo in questa situazione: le persone che hanno avuto le due dosi in Campania sono 173mila. Con questi ritmi in dieci mesi arriviamo a vaccinare non più di 700mila persone. Questo significa che il calvario continuerà ancora fino al 2023". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)