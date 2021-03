© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi lavoriamo anche per fornirci di altri vaccini. Ci dicono che dovrebbero arrivare, al netto di incidenti, alcuni milioni di vaccini per maggio e giugno. Credo che dobbiamo puntare a diverse forniture". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)