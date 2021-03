Sardegna: Consorzi turistici in rivolta, "più attenzione dalla Regione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più attenzione per i Consorzi turistici della Sardegna. E' quanto chiedono in una lettera indirizzata all'assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa, i tre presidenti dei consorzi "Due Giare" Lino Zedda, "Sa Corona Arrubia" Francesco Sanna e "sa Perda Iddocca" Sandro Sarai. A rischio la sopravvivenza dei tre Consorzi che raggruppano una quarantina di municipi di Marmilla, Sarcidano, Barigadu e Mandrolisai impegnati da anni a valorizzare dal punto di vista turistico le zone interne. I presidenti dei tre Consorzi hanno chiesto a Chessa un incontro urgente. "Con profondo rammarico dobbiamo constatare che per l'annualità 2019, nonostante sia stato regolarmente pubblicato l'avviso e sia stato definito il piano di riparto, ad oggi non risulta essere stato perfezionato il trasferimento delle risorse", hanno spiegato Zedda, Sanna e Sarai. "La situazione per l'annualità 2020 si è rivelata ancora più grave. Nonostante i sottoscritti abbiano interloquito con i suoi uffici, non è stato ancora pubblicato l'avviso per la richiesta dei contributi, a fronte dei quali non esiste la copertura finanziaria perché, nonostante la previsione normativa sopra citata, non si è provveduto a stanziare in bilancio le relative risorse. Nessuna traccia - hanno spiegato - neanche nella proposta di legge finanziaria 2021. La situazione finanziaria per le casse rischia di diventare insostenibile: progetti e programmazione fermi. Ma ci sono anche stipendi dei dipendenti da pagare e altre pendenze economiche". "Esiste una disposizione normativa, la legge regionale numero 1 dell'11 gennaio 2018 (articolo 6 comma 23) – hanno ricordato ancora i presidenti dei tre Consorzi turistici - che assegna un contributo annuo complessivamente per i tre consorzi di 400mila euro. Non capiamo le motivazioni di questo ritardo nell'assegnazione del contributo del 2019 e del mancato stanziamento dei fondi nel bilancio regionale per gli anni successivi". (Rsc)