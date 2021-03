Ex Ilva: Conftrasporto chiede risposte da ArcelorMittal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex Ilva tra incertezze e silenzi, l’autotrasporto comincia a fermarsi. L’allarme è di Fai-Conftrasporto, la Federazione degli Autotrasportatori Italiani, che sollevano da tempo il problema dei mancati pagamenti, e delle mancate risposte alle richieste del settore, da parte dell’azienda. “Come preannunciato da tempo, a fronte di totale mancanza di riposte da parte di Arcelor Mittal, i fornitori annunciano che a breve non assicureranno più i servizi di trasporto indispensabili per la continuità dell’attività aziendale", spiega il presidente Fai-Conftrasporto, Paolo Uggè. "Da mesi infatti Arcelor Mittal non paga le imprese di autotrasporto, che non possono più attendere”. “L’incertezza che, anche a causa delle possibili sentenze amministrative, mina la prosecuzione dell’attività dell’acciaieria, non deve incidere sul sacrosanto diritto di coloro ai quali, a fronte di un servizio prestato all’azienda, deve essere riconosciuto un corrispettivo. Il lavoro va pagato e nei tempi previsti”. Di qui l’appello di Uggè al governo perché “batta un colpo e non si renda corresponsabile di una situazione che è ormai al limite della sopportazione”.(Rin)