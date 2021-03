Abruzzo: convocato per martedì 16 marzo il Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale abruzzese, convocato dal presidente Lorenzo Sospiri, si riunirà, in seduta straordinaria, martedì 16 marzo, alle ore 11, a palazzo dell'Emiciclo (L'Aquila). All'ordine del giorno dei lavori la discussione di una serie di documenti politici fra i quali figurano le interrogazioni a firma del consigliere Dino Pepe recante "Veridicità notizie riportate dagli organi di stampa circa la chiusura/trasferimento della Casa di riposo di Sant'Omero"; Francesco Taglieri recante "Delibere Asl riguardanti acquisizione Tac Ospedale di Lanciano"; Barbara Stella "Terzo depuratore di Francavilla al Mare, in C.da Valle Anzuca"; Pierpaolo Pietrucci "Criticità e sperequazione nell'attribuzione di risorse alle attività di Riabilitazione Asl1"; Antonio Blasioli "Criticità attività chirurgica ed in particolare del reparto di Chirurgia generale a indirizzo senologico - P.O. di Ortona"; Silvio Paolucci recante "Mancata sottoscrizione dei contratti di acquisto di prestazioni da soggetti privati accreditati"; Sara Marcozzi recante "Campagna di screening di massa attraverso test antigenici rapidi. Chiarimenti urgenti"; Sandro Mariani "Interventi di valorizzazione manicomio di S. Antonio Abate - Teramo Fondi Masterplan - Stato attuazione"; Taglieri e Marcozzi recante "Sospensione delle attività di Chirurgia ambulatoriale nel presidio di Chieti"; Paolucci "Gestione della pandemia covid-19 all'Istituto fondazione Santa Caterina di Francavilla al mare (Chieti).(Gru)