Abruzzo: viticoltura e cambiamenti climatici, progetto Regione-Consorzio tutela vini (2)

- "Per questo motivo - aggiunge Imprudente - abbiamo raccolto la proposta del Consorzio di tutela vini d'Abruzzo e metteremo a disposizione dei nostri viticoltori e vignaioli il supporto tecnico del Centro agrometeorologico regionale al fine di prevenire gli effetti dei cambiamenti climatici sulla filiera del vino. Infatti, l'aumento delle temperature ha rilevato in alcune aree viticole della Regione, negli ultimi anni, soprattutto nei vigneti collinari non irrigui, l'anticipo delle fasi fenologiche e l'accelerazione del processo di maturazione delle uve con il conseguente incremento della concentrazione zuccherina e del tenore alcolico dei vini. Un processo che sta allarmando il comparto". Sarà infine potenziato il Centro agrometeorologico regionale di Scerni con l'acquisto di nuove centraline. "Il bando è pronto - conclude il vice presidente Imprudente - e prevede l'acquisto di nuove stazioni che saranno dislocate sul territorio regionale: sarà un valido supporto in termini di prevenzione e studio a sostegno del comparto agricolo regionale". (Gru)