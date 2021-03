Covid: Cuneo, Borgo San Dalmazzo e Boves entrano in zona rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani sabato 13 marzo alle ore 19 i comuni di Borgo San Dalmazzo e Boves in provincia di Cuneo entreranno in zona rossa. La misura si rende necessaria alla luce del repentino aggravamento del quadro epidemiologico locale. Lo rende noto la Regione. I comuni in zona rossa in Piemonte salgono quindi a 25: 3 comuni in provincia di Torino (Cavour, Bricherasio e Scalenghe), 14 in provincia di Cuneo (oltre a Boves e Borgo San Dalmazzo anche Barge, Bagnolo Piemonte, Crissolo, Envie, Paesana, Gambasca, Revello, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Rifreddo, Sanfront), 7 comuni della Val Vigezzo, nel Vco (Re, Craveggia, Villette, Toceno, Malesco, Santa Maria Maggiore e Druogno) e 1, Crescentino, in provincia di Vercelli. (Rpi)