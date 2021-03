© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fatemi mandare un saluto affettuoso alla piccola Rosanna. Abbiamo chiesto ad Aifa di ammettere a finanziamento pubblico alcuni farmaci costosi non rimborsati, dopo questa segnalazione l’agenzia lo ha fatto. Un augurio per lei che ci ha spinti a fare una bella cosa". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)