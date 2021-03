Sanità: De Luca, Mattarella ci aiuti a cancellare scandalo delle sperequazioni regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Capo dello Stato ci aiuti a cancellare uno scandalo nazionale: ogni campano riceve meno sul fronte sanitario. La Costituzione dice che siamo tutti uguali ma sul piano istituzionale non è così. In questo caso, in relazione al Covid se si blocca una Regione è un disastro per i cittadini. Ci auguriamo che il nuovo governo ci segua e soddisfi questi criteri di equità". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)