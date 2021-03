Covid: De Luca, vaccini a giornalisti e avvocati? Equivoco creato da orientamento del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si è determinato un problema: si stanno vaccinando giornalisti e avvocati. Cosa ha determinato l’equivoco, premesso che in Campania non si stanno vaccinando? Da orientamento del governo che considerano quelle categorie che svolgono lavori di pubblica utilità dopo le due fasce. E in questa sono entrati tutti quanti. Questo ha determinato l’equivoco". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)