Ue: Regione Campania, pronti a rispondere a Commissione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla seconda irregolarità presunta dalla Commissione su 2 degli 8 progetti esaminati, chiarisce la Regione "La Commissione ha ritenuto illegittime le procedure di gara eseguite dai comuni mediante il ricorso ad una cosiddetta 'centrale di committenza' esterna, e non direttamente dai loro uffici. Si tratta di una questione che il legislatore nazionale ha affrontato solo nel 2017, allineandosi ai regolamenti europei già in vigore precedentemente. Ovviamente la posizione dell’Italia, e non solo della Campania, è che tutti i progetti avviati prima del 2017 mediante il ricorso a una centrale di committenza esterna sono pienamente legittimi. In ogni caso, quello che ha chiesto la Commissione è di sospendere cautelativamente, in attesa della definizione del contraddittorio, una quota del 25 per cento delle spese rendicontate su questi progetti. La Regione, in piena sintonia con le autorità nazionali, sta per rispondere alla Commissione, aderendo alle richieste formulate nella 'warning letter', rimuovendo ogni ostacolo alla normale prosecuzione del programma di spesa dei fondi europei", concludono gli uffici di Palazzo Santa Lucia.​ (Ren)