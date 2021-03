Imprese: Moretta (commercialisti), 460mila a rischio fallimento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Mauro Sciarelli (ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, Università degli Studi di Napoli Federico II e coordinatore del gruppo di lavoro del bilancio sociale 2016-2019 dell'Odcec di Napoli)"Il bilancio sociale ha la funzione di rendicontare le attività ad impatto economi­co, sociale ed ambientale ai diversi stakeholder secondo una prospettiva allar­gata sia sotto il profilo della platea dei destinatari, che sotto quello della dimen­sione composita ed integrata della performance. Si è scelto volutamente di presentare una versione estremamente semplificata e sintetica del documento, per favorirne la lettura, la diffusione e la comunicazione dello stesso". Antonella La Porta (presidente della Fiddoc) ha posto l'accento sull'importanza del bilancio di genere: "Una parte del bilancio sociale che presta attenzione all'impatto delle azioni nell'ambito delle variabili di genere. E' uno strumento di rendicontazione e di previsione che contribuisce a ridurre le diseguaglianze di genere tendendo ad una più equa redistribuzione delle risorse. Partendo dalla raccolta dei bisogni di genere e prendendo in considerazione l'impatto delle azioni messe in campo è possibile tracciare un percorso che faccia leva su tutte quelle politiche finalizzate al superamento delle disparità. Una prassi che si sta estendendo sempre più negli enti che hanno il CUG obbligatorio e che lascia ben sperare per il futuro". (segue) (Ren)