- "Possiamo vantare per lo meno il risultato: abbiamo gli ospedali Covid Free, sicuri. Non è una piccola cosa aver vaccinato tutto il personale medico, infermieristico e tutti quelli che in qualche misura frequentano gli ospedali". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)