- "Noi abbiamo iniziato la vaccinazione con personale scolastico. La nostra piattaforma regionale aveva bisogno di avere conferma di rapporto di lavoro con Ministero pubblica istruzione che ci ha detto che non poteva darci informazioni per ragioni di privacy. Siamo alla follia". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)