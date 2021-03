Covid: De Luca, ecco terza ondata, Italia si avvia a diventare zona rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Italia secondo le previsioni è entrata nel pieno della terza ondata. Abbiamo un Paese che si avvia tutto alla zona rossa. Noi in Campania già ci siamo, continuiamo a registrare numero estremamente elevato di positivi al giorno. Con quasi 500 positivi sintomatici. Se nell’ambito di questi soltanto un 10 per cento richiede un ricovero ospedaliero voi capite che dovremo liberare cinquanta posti letto in più nel nostro sistema ospedaliero. Situazione estremamente seria". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)