- "Reggiamo con le degenze e i posti letto disponibili in terapia intensiva ma è necessario bloccare la crescita del contagio. Diventa inevitabile altrimenti dover chiuedere altri reparti per dover accogliere pazienti Covid. Si chiude l’Italia per impedire saturazione totale dei posti letti in terapia intensiva". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)