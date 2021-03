© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorrei dire che quasi in ogni condominio c’è un nostro concittadino che muore. Dovremo convincerci che non siamo in ordinaria amministrazione e purtroppo non tutti lo hanno capito anche in alcuni livelli istituzionali che si muovono con indifferenza rispetto a questa emergenza". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)