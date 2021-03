Covid: De Luca, torniamo a un anno fa, siamo in guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo entrare nell’idea che i nostri comportamenti devono diventare simili a quelli dello scorso anno. Si sta in casa quando non è assolutamente indispensabile. Altrimenti non ci capiamo. Non è ancora chiaro a tanti che siamo in guerra. Perché quando inizi ad avere 25mila positivi e ogni giorno 4-500 morti vuol dire che siamo in guerra". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)