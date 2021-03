© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vi dovrei raccontare quello che succede per l’iniziativa dei Nas quando bisogna aprire un centro per la vaccinazione. Le Asl tutte prese da paura dei controlli, dunque fanno prescrizioni che sembrano bibbia. In Israele hanno vaccinato davanti ai bar, in Italia siamo ancora a controllare i peli nella situazione di guerra". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)