Covid: De Luca, Pfizer a sanitari e anziani, AstraZeneca a chi non ha patologie rilevanti

- "Facciamo un punto di chiarezza rispetto a situazione delle vaccinazioni: chiariamo che c’è una sola priorità, lo dico in relazione a notizie che sono emerse e fatti degenerativi, la priorità delle vaccinazioni è data dal personale sociosanitario, personale Rsa, ultra 80enni e fasce deboli. Abbiamo chiarito che sono disabili, malati cronici, cardiopatici, diabetici, trapiantati, oncologici che sono un milione nella nostra Regione. Poi c’è seconda categoria indicata da governo nazionale: scuola e forze dell’ordine. Quando parliamo di diversi vaccini: per prima fascia viene utilizzato Pfizer o Moderna, adeguato a chi ha problemi sanitari più gravi. Per chi non ha patologie rilevanti viene usato AstraZeneca. Vaccini camminano su piani diversi". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)