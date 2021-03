Covid: De Luca, file alla Mostra d'Oltremare? Pazienti non rispettavano orario di convocazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per gli ultra 80enni abbiamo fatto un lavoro straordinario, di grandissima qualità. Alla mostra di Oltremare a Napoli file di ore perché non tutti hanno rispettato gli orari di convocazione. Purtroppo se si arriva anche tre ore prima si creano problemi. Rispettiamo gli orari e la macchina funzionerà come un cronometro". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)