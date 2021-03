Covid: De Luca, evitare psicosi e allarmismi su vaccino AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In queste ore dobbiamo fare i conti con un problema che ha riguardato il vaccino AstraZeneca somministrato a forze dell’ordine e mondo della scuola. Evitiamo psicosi, non c’è alcun motivo per essere angosciati. Si è determinato un problema di cui si deve parlare con chiarezza. Ci sono state alcune ricadute che vanno verificate in persone che hanno avuto la somministrazione. Milioni in Europa, la grandissima parte dei cittadini inglesi ha utilizzato AstraZeneca. Su milioni, poche decine di casi anche gravi. Bisogna accertare per evitare allarmismi è che le patologie che si sono determinate fossero collegate con il vaccino. I decessi in soggetti con altre patologie o sopraggiunte dopo". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)