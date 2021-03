Covid: De Luca, ho fatto vaccino per incoraggiare anziani dopo campagne no vax (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Luca ha aggiunto: "C’erano comitati che sfidavano i politici a farsi i vaccini per primo. Ebbene, in quella situazione il problema era sconfiggere la campagna dei no vax. E dunque abbiamo deciso come dovere un piccolo atto di coraggio per incoraggiare la gente a vaccinarsi che non c’era pericolo così come hanno fatto Biden, Kamala Harris, Netanyahu". E quindi ha concluso: "Siamo partiti tutti fiduciosi, arrivano milioni di vaccini. Ci avevano detto mettetene da parte una parte per la seconda dose. Dopo un mese ci hanno detto che non arrivavano. Questo è tutto. Siamo andati avanti a gennaio rispettando le priorità". (Ren)