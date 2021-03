© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’obiettivo che abbiamo oggi in Campania è quello di porre fine a questo calvario per il 2021. Avevamo programmato di poter arrivare a luglio ad avere almeno Napoli tutta vaccinata, come fatto simbolico". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)