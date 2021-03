© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel frattempo faremo una battaglia per avere una distribuzione equa e corretta dei vaccini che ci sono. Sono pochi ma vanno distribuiti in proporzione a popolazione residente. A oggi la Campania è penalizzata. Chiederemo un aiuto al Capo dello Stato sulla linea dell’uno vale uno". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)