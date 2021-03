Covid: bozza decreto legge, zona rossa dal 3 al 5 aprile sull'intero territorio nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa. Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento di cui al comma 4". E' quanto si legge nello schema del decreto legge sulle misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del Covid-19, che dovrebbe essere approvato dal Cdm.(Rin)