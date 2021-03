© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unità di crisi della Regione Campania ha sbloccato la somministrazione del vaccino Astrazeneca che quindi riprenderà regolarmente, esclusi i lotti su cui sono in corso gli accertamenti dell'Istituto superiore di sanità in via precauzionale. "Non esistono al momento controindicazioni sanitarie al prosieguo della campagna vaccinale con Astrazeneca", sottolinea l'Unità di crisi.(Ren)