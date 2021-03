Abruzzo: aree protette, Marsilio replica a Pratesi, la Regione in prima linea per la salvaguardia ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho letto con attenzione l'articolo in cui il dottor Fulco Pratesi manifesta preoccupazione per il futuro dei parchi abruzzesi, 'minacciati da una colata di cemento'. Preoccupazioni infondate: la Regione Abruzzo ha a cuore la salvaguardia dell'ambiente ed è in prima linea sul tema della transizione ecologica. Per quanto riguarda l'agenda per la crescita sostenibile, stiamo rimodulando il sistema della gestione dei trasporti pubblici introducendo l'uso dell'idrometano. L'obiettivo è quello di trasformare ampi comprensori in 'Hydrogen valley', ecosistemi che includono produzione e consumo di idrogeno a zero impatto ambientale". E' la replica di Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, a Fulco Pratesi che nei giorni scorsi in una intervista al Corriere della Sera aveva sollevato preoccupazioni sul possibile avvio di progetti nelle aree dei parchi abruzzesi. "Per quanto attiene altri 'inquietanti progetti'- ha detto ancora Marsilio - posso garantire che non è in corso alcun 'assalto alle aree protette'. La riperimetrazione del Parco Velino Sirente, sollecitata da anni dai sindaci della Comunità del Parco, è un atto improcrastinabile. L'errore di fondo è stato commesso ab origine, quando la scelta delle aree da inserire, piuttosto che essere supportata da studi scientifici, avvenne ad abundantiam, tanto che i confini del parco ricalcano i confini comunali, incluse zone industriali e degradate. La Regione non ha fatto altro che prendere atto della volontà espressa dai Comuni. (segue) (Gru)