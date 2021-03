Lazio: ministro Di Maio si congratula con nuovi assessori Roberta Lombardi e Valentina Corrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un grosso in bocca al lupo a Roberta Lombardi, neo assessore alla Transizione ecologica e Trasformazione digitale, e a Valentina Corrado, neo assessore al Turismo, Enti locali e Semplificazione”. Lo dichiara il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio in una nota. “Entrambe entrano nella Giunta regionale del Lazio e guideranno due assessorati molto importanti. Sono certo che sapranno ricoprire questo nuovo incarico con grande impegno, portando avanti battaglie fondamentali per lo sviluppo della Regione. Il Movimento cresce, si evolve e continua ad assumersi nuove responsabilità, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita degli italiani”, ha dichiarato Di Maio.(Res)