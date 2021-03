Carceri: in Campania 6.570 detenuti per capienza di 6.156

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Campania, al 28 febbraio 2021, nei 15 istituti penitenziari per maggiorenni e nell’istituto penitenziario militare di Santa Maria Capua Vetere, si registrano i seguenti dati: 6.570 detenuti, di cui 149 semiliberi, a fronte di una capienza regolamentare di 6.156. Di questi 2.349 sono ancora in attesa di giudizio, dato che potrebbe diminuire con un uso più parsimonioso della misura cautelare. Questa la fotografia della situazione delle carceri campane scattata dal garante regionale dei detenuti, Samuele Ciambriello, nella consueta Relazione annuale.(Ren)