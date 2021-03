Campania: effetto Covid sulle carceri, ingressi fortemente ridotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emergenza da Covid ha ridotto fortemente gli ingressi in carcere. E' uno dei dati emersi nel corso della presentazione della Relazione annuale del garante regionale dei detenuti, Samuele Ciambriello. "In Campania - spiega la Relazione - mettendo a raffronto i dati del presente anno con quelli dell’anno precedente si registra una riduzione di 1.132 ristretti, diminuzione resa possibile grazie sia alla concessione di arresti domiciliari sia di misure alternative previste dai decreti governativi adottati per fronteggiare l’emergenza sanitaria". "L’emergenza sanitaria - sottolinea Ciambriello - ha rappresentato un momento di crisi del percorso di trattamento in termini di diminuzione di visite, permessi e opportunità di istruzione, formazione e inserimento lavorativo ma al contempo si è caratterizzato come un momento di cambiamento che ha 'costretto' a mettere in campo un nuovo modello di gestione in termini di organizzazione ed innovazione interna, in particolar modo quella tecnologica, che ha permesso la possibilità di effettuare colloqui a distanza (videochiamate e telefonate) mediante le apparecchiature in dotazione agli istituti penitenziari".(Ren)