Carceri: ingiusta detenzione ed errore giudiziario, a Napoli 3,2 milioni di euro di indennizzi

- Dal 1991 al 31 dicembre 2019 ci sono stati 28.893 casi di errore giudiziario in Italia, e centinaia di persone hanno ricevuto un’indennità da parte dello Stato per ingiusta detenzione. Sono le "cifre da capogiro" emerse dalla Relazione annuale sulla situazione delle carceri campane presentata dal garante regionale dei detenuti, Samuele Ciambriello. "Solo nello scorso anno a Napoli si sono contati 129 casi pari a un indennizzo per 3,2 milioni di euro - si legge nella relazione - Dopo Napoli, nella classifica nazionale, c’è Reggio Calabria con 120 casi e indennizzi per oltre 9 milioni di euro. In questo mare di umanità il 5 per cento è di sesso femminile, e 851 sono originari di altri paesi. Su questo dato mi preme evidenziare che nell’anno precedente erano 1.001 recensiti alla fine del 2019". (Ren)