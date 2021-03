Covid: Italia rossa per Pasqua, da lunedì Regioni gialle passano in arancione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia che si attendeva, si temeva, è arrivata. Con il via libera del Consiglio dei ministri, per Pasqua 2021 l'Italia è ufficialmente in zona rossa. E' quanto previsto dal decreto Covid che inasprisce regole e restrizioni per i cittadini su tutto il territorio nazionale a causa della pervasività della variante inglese del coronavirus. E' ineluttabile infatti la fotografia scattata dal report del monitoraggio della cabina di regia Iss-ministero della Salute con l'Rt che in Italia sale a 1,16, e testimoniare che "l’epidemia" di coronavirus "è in espansione" e che "le terapie intensive sono sopra soglia critica". Dunque, tra le misure varate dal Cdm, anche la previsione che tutte le Regioni in area gialla passino in arancione a partire da lunedì prossimo, 15 marzo. Nel decreto poi hanno trovato spazio pure i congedi parentali con il via libera immediato alle risorse per finanziarli. Questa mattina i presidenti di Regione avevano chiesto al governo contestualità tra nuove restrizioni e aiuti alle famiglie. E "il Cdm ha dato loro una risposta precisa e immediata", ha affermato la ministra per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini. (segue) (Rin)