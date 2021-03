Covid: Italia rossa per Pasqua, da lunedì Regioni gialle passano in arancione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Doccia fredda dunque sulle agognate festività pasquali poiché dal 3 al 5 aprile, le misure previste per la zona rossa si applicheranno su tutto il territorio nazionale. Sarà comunque possibile spostarsi all’interno della propria Regione verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, massimo due persone. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, resta nel testo del decreto quanto già prescritto dall'esecutivo precedente e cioè che "i presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano potranno disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive nelle Province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100 mila abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti" determini "alto rischio di diffusività" o induca "malattia grave". (segue) (Rin)