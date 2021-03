Ue: Caldoro, su fondi Regione Campania non garantisce trasparenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Campania sui fondi europei spende male e non garantisce trasparenza e quando emergono queste verità, da inchieste giornalistiche su atti ufficiali di messa in mora della Commissione Europea, fa il solito scaricabarile". Così una nota dell'ufficio stampa di Stefano Caldoro. "La Giunta De Luca - si legge nella nota - è per l'Europa un cattivo esempio da censurare. Quanto all'accelerazione della spesa, pratica innovativa che dava fondi a tutti i Comuni ed a prescindere dal colore politico, De Luca conferma l'antico pregiudizio sulla misura. Misura sempre autorizzata e approvata dalla Commissione Ue. Da Regione modello per la spesa siamo diventati, con questa Amministrazione, i peggiori in Italia", conclude la nota. (Ren)