Ue: Ciarambino (M5s), irregolarità spesa fondi in Campania, ora vigilare su qualità investimenti Recovery (2)

- "Sull'investimento delle risorse del Recovery – sottolinea Ciarambino - la capacità e la qualità della spesa è importante quanto la quantità dei fondi che saranno assegnati. Nelle scorse settimane, con un ordine del giorno a mia firma approvato all'unanimità, ho chiesto, unitamente a un riparto dei fondi che non penalizzi il Sud e la Campania, un rafforzamento della capacità amministrativa della Regione e un'attenzione massima all'efficienza della spesa. Abbiamo l'opportunità storica e irripetibile di tramutare la crisi in occasione di rilancio che non possiamo assolutamente perdere, investendo in interventi strutturali e strategici, grazie ai quali possiamo finalmente rimuovere il divario con regioni del Nord. Non possiamo permetterci procedure affrettate e interventi privi di visione come fatto fino a oggi con i fondi Ue", conclude la consigliera del M5s. (Ren)