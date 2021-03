Ue: Regione Campania, pronti a rispondere a Commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Notizie apparse su alcuni organi di informazione, che in maniera confusa e fuorviante mettono insieme argomenti molto diversi tra loro sull'utilizzo dei Fondi europei da parte della Regione Campania". Così una nota della Regione in merito alla notizia dei ritardi nella spesa dei fondi europei e della loro rendicontazione definita "non completa e trasparente" dai giudici della Corte dei conti. "Parliamo anzitutto della Corte dei Conti - prosegue la precisazione della Regione - la quale nel suo annuale giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Campania ha espresso alcune perplessità relative alle modalità di rappresentazione nel bilancio regionale dei fondi europei. Il complesso e articolato processo di rendicontazione alla Commissione Europea, così come disposto dai Regolamenti Europei, trova infatti difficoltà ad essere formalizzato nel bilancio regionale, e di questo è ben consapevole la Corte, anche grazie alla piena collaborazione degli uffici regionali che hanno chiarito nel corso di numerose audizioni ogni aspetto connesso alla spesa europea. In piena trasparenza e con la ferma volontà di migliorare anno dopo anno, d’intesa con la Corte gli uffici regionali stanno predisponendo una modalità innovativa di rappresentazione contabile della spesa europea che possa colmare quel vuoto normativo che la stessa Corte ha evidenziato nel giudizio di parifica". (segue) (Ren)