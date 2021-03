Ue: Regione Campania, pronti a rispondere a Commissione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito agli 8 progetti esaminati dalla Commissione Europea, la Regione spiega che si tratta di "interventi provenienti dalla programmazione precedente 2007/2013, la cosiddetta 'accelerazione della spesa' che ha comportato un peso enorme sull’attuale programma 14/20, visto che in gran parte gli interventi risultavano non conclusi, con gravi problemi per le amministrazioni comunali e per le imprese coinvolte". L'attuale amministrazione ha fatto sapere di stare facendo "ogni sforzo per sanare questa situazione incresciosa, avendo impegnato oltre 2 miliardi di euro dei fondi della programmazione 14/20 per sanare le questioni lasciate aperte dalla precedente amministrazione. Il primo rilievo della Commissione, per 7 degli 8 progetti esaminati è proprio relativo alla natura di questi progetti provenienti dal passato, i cosiddetti progetti 'retrospettivi', ovvero realizzati con altre fonti di finanziamento e rendicontati sui fondi europei attuali. Il punto su cui si sta dibattendo con la Commissione, avendo peraltro pieno sostegno dalle autorità nazionali, è il tecnicismo da utilizzare per considerare legittima la rendicontazione dei progetti retrospettivi. In attesa della definizione del contraddittorio, la Commissione con una 'lettera di avviso' chiede di sospendere dalla rendicontazione quei progetti che si trovano in condizione dubbia". (segue) (Ren)