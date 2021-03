Imprese: Moretta (commercialisti), 460mila a rischio fallimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scelta spontanea di intraprendere un percorso virtuoso - prosegue Bruno - per rendere l'ordine un'istituzione sostenibile, attenta all'eccellenza e alla legalità dei suoi processi, ha permesso di essere un punto di riferimento anche per altri enti istituzionali. Aver realizzato progetti ad impatto sociale, culturale e territoriale, come anche i protocolli d'intesa e tavoli tecnici, sono la dimostrazione fattuale dell'impegno profuso sul territorio. Tale impegno, oltre che formativo, può essere considerato un investimento prioritario sul territorio, che ha fornito una nuova visione e ha promosso e qualificato l'attività del nostro Ordine". Per Liliana Speranza (consigliere dell'Odcec di Napoli) "è una consuetudine consolidata da oltre 10 anni, quella di presentare il bilancio sociale dell'Ente. Uno strumento ritenuto fondamentale in quanto con­sente di offrire una sorta di certificazione etica nei confronti di tutti i portatori di interessi e di massima trasparenza. La presente edizione contiene anche dati extra-contabili di tipo qualitativo, che possono far percepire il grado di ricaduta prodotta dall'attività dell'Ordine sui destinatari della sua attività e sul territorio, quale strumento di rendicontazione delle responsabi­lità, dei comportamenti e dei risultati sociali ed economici delle attività svolte dal nostro ente e, indirettamente, dei propri iscritti nel periodo 2016-2019". (segue) (Ren)