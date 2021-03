Imprese: Moretta (commercialisti), 460mila a rischio fallimento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente dei commercialisti partenopei, Arcangelo Sessa, ha sottolineato come "L'Ordine di Napoli ha fornito tanti servizi agli iscritti nel corso di questi anni come testimoniato dai numeri del Bilancio che ci rendono orgogliosi dell'attività svolta". Francesco Vanore (dirigente della Deloitte) ha sottolineato che "il green, la socialità, la sostenibilità sono tutti elementi fondamentali in un bilancio che deve tener conto di questi aspetti per misurare l'impatto delle attività nella comunità. In questo senso il bilancio presentato dai commercialisti di Napoli è assolutamente all'avanguardia". Al termine dell'iniziativa sono state presentate due testimonianze di progetti ad alto impatto sociale che hanno arricchito l'offerta dell'Odcec Napoli. Emanuela di Napoli Pignatelli ha illustrato il progetto "Ben Essere" finalizzato alla realizzazione di check up medici per gli iscritti dell'Ordine: "Il risparmio in sanità portato da adeguate politiche di prevenzione è determinante. In particolare in questo periodo di pandemia. Abbiamo effettuato tantissime visite di screening agli iscritti grazie ai quali i professionisti hanno avuto opportunità di curare la propria salute senza sottrarre molto tempo al lavoro e, soprattutto, senza oneri di prenotazione al cup o ai centri diagnostici. Un'esperienza utile da proseguire all'insegna della prevenzione". In chiusura dei lavori è stato illustrato anche il progetto "Rete di commercialisti" realizzato attraverso una piattaforma di scambi con occasioni di business tra colleghi che condividono le esigenze specifiche dei loro clienti. Una rete professionale che consente di migliorare l'offerta di servizi complessivi rafforzando la capacità dei singoli di offrire soluzioni ad aziende e privati. (Ren)