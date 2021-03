© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni i cui territori si collocano in zona gialla", si applicano le misure stabilite per la zona arancione. E' quanto stabilisce lo schema del decreto legge sulle misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del Covid-19, che dovrebbe essere approvato dal Cdm.(Rin)