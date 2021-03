Pd: Sarracino, legislatura complessa, Zingaretti si è trovato in situazione di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa è stata la legislatura più complessa della Repubblica con cambiamenti imprevedibili". Lo ha detto il segretario provinciale del Partito democratico a Napoli, Marco Sarracino, intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" su Radio Crc. Sarracino ha commentato la situazione del partito: "Zingaretti è stato eletto due anni fa e non ha avuto tempo per dedicarsi al progetto. Si è trovato pochi mesi dopo la sua elezione con la crisi del Governo gialloverde, poi è arrivata la pandemia. Mi auguro che Enrico Letta possa intestarsi come Pd l'agenda che il Governo deve mettere in campo sul fronte dell'emergenza sanitaria-economica. Bisognerà avviare un progetto di rinnovamento del partito".(Ren)