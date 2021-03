Napoli: Sarracino (Pd), lavoro per l'unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho sempre lavorato per l'unità del centrosinistra da quando sono segretario. Il primo esperimento è stata l'elezione di Sandro Ruotolo. Bisogna mettere in campo un progetto serio e largo, dalla sinistra radicale al mondo moderato. Il campo largo è successivo al programma, ad oggi il Comune non è governato tra la crisi della Giunta e quella della città stessa". Così il segretario provinciale del Partito democratico a Napoli, Marco Sarracino, ha commentato la situazione delle comunali durante la trasmissione "Barba e capelli" su Radio Crc. Sul governatore campano Sarracino ha concluso: "De Luca è un compagno del mio partito, nel Pd è possibile definirsi così. I 5 Stelle sono una forza che è cambiata e con cui lavoriamo per un progetto di città. Serve migliorare una sintonia con loro, dobbiamo sciogliere delle contraddizioni sui principi stessi" . (Ren)